مدير عام منظمة الصحة يرد على تصريحات بومبيو

الخميس 23 يوليه 2020

اعتبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الخميس أنّ تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي قال إن الصين "اشترته" وفق ما نقلت عنه الصحافة البريطانية، "خاطئة وغير مقبولة".



وقال في مؤتمر صحافي "هذه التصريحات خاطئة، غير مقبولة ولا أساس لها"، محذراً لمرة جديدة من "تسييس" أزمة تفشي وباء كوفيد-19.

ووفقاً لـ"تايمز" و"دايلي تلغراف" البريطانيتين، فإنّ بومبيو انتقد منظمة الصحة العالمية بشكل لاذع الثلاثاء خلال لقاء بعيد عن الاضواء مع نواب بريطانيين في لندن.

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ووفق المصدر نفسه، فإنّ بومبيو اعتبر أنّ المنظمة "سياسية"، متهماً مديرها العام بأنّ "الحكومة الصينية اشترته". كما عزا الوزير الأمريكي "وفيات البريطانيين" جراء كوفيد-19 إلى إخفاقات المنظمة ومساوماتها المزعومة مع الصين.

بدورها، قالت الخبيرة في المنظمة ماريا فون كيركوف التي تحدثت بعد غيبريسوس، "بصفتي أمريكية، لم أكن يوما فخورة بانتمائي إلى المنظمة بقدر ما انا فخورة الآن. أنا شاهدة عيان على العمل الذي يؤديه الدكتور تيدروس وعلى ما تقوم به فرقنا في أرجاء العالم".

ومنذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أعلِن عن ظهوره في الصين نهاية ديسمبر، فإنّ المنظمة واجهت انتقادات عدة لتأخرها في التحرك. غير أنّ الولايات المتحدة كانت الأشد انتقادا لها، واتهمتها بأنها "دمية الصين" وبالانحياز إلى هذا البلد.

وشرعت الولايات المتحدة رسمياً في 8 يوليو في عملية الانسحاب من المنظمة الأممية، منفذة بذلك تهديدات سابقة للرئيس دونالد ترامب الذي أعلن سحب بلاده في مايو، في ذروة الأزمة الصحية.