شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تسجل 40 وفاة جديدة بكورونا وإصابة 668 والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، تسجيل 668 حالة إصابة جديدة أثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إن 991 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.
وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و 4480 حالة وفاة.
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