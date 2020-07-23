شكرا لقرائتكم خبر عن مدعون أمريكيون يكشفون تورط نجل "غصن" في تهريبه بمدفوعات رقمية والان نبدء بالتفاصيل

قال مدعون أمريكيون إن نجل كارلوس غصن، الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان موتور، دفع ما قيمته نحو 500 ألف دولار أمريكي من العملة الرقمية لأحد رجلين من ولاية ماساتشوستس الأمريكية ساعدا والده على الهروب من اليابان.

وقال المدعون الاتحاديون في وثيقة أمس الأربعاء إن المدفوعات ذهبت إلى حساب بيتر تايلور بعد أن قدم هو ووالده، رجل القوات الخاصة الأمريكية المخضرم مايكل تايلور، المساعدة لغصن كي يهرب داخل صندوق على متن طائرة خاصة فرارا من اتهامات بالفساد المالي في اليابان.

ويقول ممثلو الادعاء إن مدفوعات العملة الرقمية التي قدمها أنتوني، نجل غصن، إضافة إلى 862500 دولار كان غصن قد أرسلها بنفسه إلى شركة كان بيتر تايلور يديرها في أكتوبر، وذلك قبل شهرين من هروب غصن في 29 من ديسمبر عام 2019.

وعرض ممثلو الادعاء المدفوعات بالتفصيل في الوثيقة ردا على محاولة من مايكل تايلور وابنه للإفراج عنهما، حيث أنهما مسجونان منذ اعتقالهما في مايو أيار بناء على طلب من اليابان التي تسعى لتسليمهما إليها.