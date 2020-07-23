شكرا لقرائتكم خبر عن 138 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت ليبيا 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 الساعة الماضية. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان أن إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا وصل إلى 2413 حالة، منها 1757 حالة لاتزال نشطة، و501 تماثلوا للشفاء، و56 حالة وفاة.

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