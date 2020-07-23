ايران: المقاتلتان اللتان اعترضتا الطائرة الايرانية امريكيتان وندرس التفاصيل لاتخاذ الإجراءات

اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، إنها ستدرس تفاصيل حادثة طائرة "ماهان" المدنية لاتخاذ الإجراءات السياسية والقانونية بعد اكتمال المعلومات بشأنها.

وقالت الخارجية الإيرانية أنها "أبلغت السفارة السويسرية في طهران راعية المصالح الأمريكية، أن واشنطن تتحمل مسؤولية أي حادث تتعرض له الطائرة أثناء عودتها إلى إيران".

واضافت أنها "أبلغت مندوب إيران في الأمم المتحدة مجيد روانتشي، الذي بدوره أعلم الأمين العام أنطونيو غوتيريش بأن الولايات المتحدة مسؤولة عن أي حادثة تتعرض لها الطائرة أثناء رجوعها أدراجها إلى العاصمة".

واعترضت مقاتلتان أمريكيتان، اليوم، طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية، أثناء توجهها إلى بيروت.

وقال التلفزيون الإيراني إن طائرتين حربيتين اقتربتا من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وصرح قائد الطائرة التابعة للخطوط الجوية "ماهان إير" بأنه خلال تواصله مع المقاتلتين للحفاظ على مسافة الأمان، أبلغه الطياران بأنهما أمريكيان.

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وأوضح التلفزيون الرسمي أن المقاتلتين اقتربتا حتى 100 أو 200 متر من طائرة الركاب، واصفا الحادثة بأنها "مغامرة أمريكية".

وأشار إلى إصابة ثلاث ركاب، بالإضافة إلى إصابة عدد من طاقم الطائرة بجراح وصفت بالطفيفة.

من جهتها، قالت وكالة "مهر" إن الطائرة غادرت مطار بيروت الدولي بعد أن تزودت بالوقود، مبينة أن قائد الطائرة سيقدم تقريرا مفصلا عن الحادثة إثر وصوله إلى طهران.

هذا، وأكدت وكالة "تسنيم" أن الطائرة لم تكن تقل أي شخصية سياسية أو عسكرية.

وأفادت هيئة الطيران المدني السوري بأن الحادثة وقعت في أجواء منطقة التنف بين العراق وسوريا.