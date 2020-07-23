سقوط طائرة مسيرة في ناحية الصينية

افاد مصدر امني، الجمعة، بسقوط طائرة مسيرة في ناحية الصينية. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "طائرة مسيرة سقطت ضمن تل الجواد في ناحية الصينية". واضاف انه "لم يتبين لغاية الان اذا كانت الطائرة امريكية او عراقية للاستطلاع، ولم تعرف اسباب سقوطها".

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