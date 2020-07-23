بالصور.. حريق جميلة

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، عن السيطرة على حريق مخزن العطور في منطقة جميلة ببغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ثمان فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخازن للعطور في منطقة جميلة التجارية رغم شدة النيران وخطورة الحادث وانفجار عبوات العطور المحملة بالكحول سريع الاشتعال امام ابطال الدفاع المدني الذين لم تتراجع خطواتهم للسيطرة على النيران وابعاد خطرها عن البنايات التجارية القريبة من موقع الحريق".

واضافت انه "تم احاطة النيران ومنع انتشارها ثم نفذت فرق الدفاع المدني إجراء الاقتحام المباشر وسط النيران لاتمام السيطرة واخماد الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الخسائر المادية وعلى أثر ذلك تم استدعاء خبير الادلة التحقيق بأسباب اندلاع الحريق داخل المخزن المذكور".

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