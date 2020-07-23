حريقان في بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باندلاع حريقين في العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع داخل مخزن للعطور ضمن منطقة جميلة قرب شارع حسينية الانصار في بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".
واضاف انه "تم توجية 8 فرق اطفاء للسيطرة على النيران حالياً وابعاد خطرها عن البنايات التجارية القريبة".
وتابع المصدر ان "حريقا اخر اندلع في بناية داخل سوق بمنطقة الطوبچي، وتم توجيه 5 فرق اطفاء للسيطرة على النيران".
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