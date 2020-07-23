الصحة: جميع الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجانا

اعلنت وزارة الصحة، الخميس، ان جميع الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجانا. وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ام "كافة الادوية المخصصة لعلاج كورونا تصرف مجانا". واضافت "في حالة مطالبة اي مريض باي مبالغ مالية، يجب ابلاغ مركز الوزارة عن طريق الرقم ١٢٣ بصورة عاجلة".

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