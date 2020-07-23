قرر رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اعفاء العميد ضياء حسين من منصب مدير منفذ زرباطية الحدودي واعادته الى وزارة الداخلية. وتضمنت وثيقة حصلت الخليج 365 عليها، نقل العميد الحقوقي خالد حسوني المعاون الفني في المنفذ الى مقر هيئة المنافذ/ الدائرة القانونية وحسب تنسيبها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. رئيس هيئة المنافذ يعفي مدير منفذ زرباطية ومعاونه من منصبيهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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