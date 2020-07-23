قوة امنية تفض نزاعا عشائريا في كربلاء تسبب باصابة 11 شخصا

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية فضت نزاعا عشائريا في كربلاء تسبب باصابة 11 شخصا.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا وقع في قضاء عين التمر غرب كربلاء، ما ادى الى اصابة 11 شخصا".
واضاف ان "قوة امنية تدخلت وفضت النزاع، واعتقلت المسببين ومطلقين النار".
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