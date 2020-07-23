اعلنت مديرية شؤون الإقامة، الخميس، عن اعتقال ٢٠ عاملا أجنبيا في بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "حسب توجيهات وزير الداخلية عثمان الغانمي، وبإشراف مباشر من قبل مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض جندي الكعبي، وبمتابعة مدير شؤون الإقامة العميد قصي صبيح، تم إلقاء القبض على ٢٠ عاملا أجنبيا من الجنسية البنغلاديشية في منطقة الطوبجي الحي الصناعي مخالفون لقانون الإقامة".

واضافت انه "تم إلقاء القبض عليهم من قبل مفرزة من مديرية شؤون الإقامة وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع القطعات الماسكة للأرض"، مشيرة الى انه "سيتم تسفيرهم خارج الأراضي العراقية".