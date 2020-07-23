رياضة 2020-07-23 | 21:55 2,139 مشاهدة قطع مدرب فريق الكرة بنادي القوة الجوية، أيوب اوديشو، الطريق على الراغبين بالتعاقد مع موهبة الفريق محمد قاسم نصيف. وأبدت اندية أربيل ونفط الوسط والميناء رغبتها بالتعاقد مع اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي. وذكر بيان عن نادي القوة الجوية، ان "المدرب أيوب اوديشو، يؤكد تمسكه بالمهاجم محمد قاسم نصيف للاستفادة من خدماته خلال الموسم المقبل كونه من اللاعبين الواعدين وله مستقبل كبير مع العريق".



نصيف قدم مستويات كبيرة مع المنتخب الأولمبي وفريق الصقور، مما جعله محط انظار اندية محلية وعربية.

نصيف قدم مستويات كبيرة مع المنتخب الأولمبي وفريق الصقور، مما جعله محط انظار اندية محلية وعربية. المحرر: محمد خليل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اوديشو يقطع الطريق على الراغبين بضم نجم الصقور الواعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.