حمدوك يثمن دور السودانيين الأقباط الداعم لقضايا الوطن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة مرتضى كوكو - الخرطوم الجمعة 2020/7/24 12:56 ص بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/7/24 12:56 ص بتوقيت أبوظبي

ثمن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك الدور المتعاظم للسودانيين الأقباط في دعم قضايا الوطن، وثورة ديسمبر التي أنهت حكم الإخوان.

والتقى حمدوك، في مكتبه بالخرطوم الخميس، وفد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة الأنبا صرايامون، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر بشير مانيس. وبحسب بيان صادر عن الحكومة السودانية، قدم الوفد القبطي دعماً طبياً شمل 5 وحدات متكاملة لأجهزة التنفس، و4 عربات إسعاف ومعدات طبية أخرى دعماً لجهود الحكومة في التصدي لجائحة كورونا. وشكل السودانيون الأقباط حضورا لافتا في ثورة ديسمبر، وتحولوا إلى واحدة من أيقونات الثورة بعد أن ظلوا يصلون بميدان الاعتصام لإخوتهم المسلمين، في مشاهد عكست أبهى صور التسامح.

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