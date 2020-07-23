إصابات بين ركاب طائرة إيرانية اقتربت منها مقاتلة إسرائيلية

قالت وكالة هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية للأنباء، الخميس، إن مقاتلة إسرائيلية اقتربت من طائرة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري، مما دفع الطيار إلى تغيير الارتفاع سريعا لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.



وأظهر تسجيل مصور نشرته الوكالة طائرة مقاتلة من نافذة طائرة الركاب، وتعليقات من راكب كان وجهه مخضبا بالدماء.

وقال مصدر إيراني إن طائرة الركاب هبطت بسلام في مطار بيروت، وتم إجلاء جميع الركاب بعد هبوطها بسلام بالمطار.

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وذكر رئيس مطار بيروت فادي الحسن، لرويترز: أن جميع ركاب الطائرة الإيرانية التي هبطت في مطار بيروت خرجوا، وذلك بعدما اقتربت منها مقاتلة في المجال الجوي السوري".

وأضاف أن هناك بعض الإصابات الطفيفة.

ووفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا للرحلة.