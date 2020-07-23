السودان يوقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية

وقعت الحكومة السودانية، الخميس، على معاهدة حظر الأسلحة النووية، وهي الخطوة التي تسبق المصادقة النهائية.



وجرت مراسم التوقيع خلال احتفال مصغر بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، ووقع المعاهدة السفير عمر محمد أحمد صديق مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتتحدة، بحضور ديفيد نانوبولوس رئيس شعبة المعاهدات بإدارة الشؤون القانونية بالأمم المتحدة بالإنابة.

يشار إلى أن معاهدة حظر الأسلحة النووية (TPNW) هي أول اتفاقية دولية للإلزام القانوني بحظر الأسلحة النووية على نحو شامل بهدف المضي نحو القضاء التام على هذه الأسلحة.

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وتم إقرار هذه المعاهدة يوم 7 يوليو 2017، وتحتاج هذه المعاهدة إلى توقيع وتصديق ٥٠ دولة على الأقل حتى تُطبق.

وحتى الأربعاء الماضي، صادقت 40 دولة على هذه المعاهدة، بينما وقعت عليها 81 وأصبح السودان الدولة رقم 82.

وتمنع هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها من تطوير واختبار وإنتاج وتخزين وإقامة ونقل واستخدام والتهديد باستخدام الأسلحة النووية، بالإضافة إلى حظر المساعدة والتشجيع على هذه الأنشطة المحظورة.

وتعطي هذه المعاهدة الدول المصدّقة عليها والمالكة للأسلحة النووية إطاراً زمنياً محدداً لإجراء المفاوضات، والتي ستؤول إلى قضاء محقق وبلا رجعة على برنامج الأسلحة النووية.