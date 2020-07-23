انت الان تتابع مودي: يجب على الهند مكافحة كورونا "بقوة" فيما تصل الحصيلة اليومية لزيادة قياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

سجلت الهند زيادة يومية قياسية أخرى بلغت 45 ألف و720 إصابة بكوفيد19- و1129 وفاة، بحسب نشرة وزارة الصحة اليوم الخميس، فيما أشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أن البلاد يجب أن تواصل الكفاح "بقوة" حتى يتوفر لقاح.

وصل إجمالي الإصابات في الهند الآن إلى 24ر1 مليون، لتعتلي المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر تضررا بالفيروس. وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل فقط حالات أكثر.

وقالت متحدثة باسم وزارة الصحة إن معدل الوفيات في الهند لايزال بين أقل المعدلات في العالم حيث يبلغ نحو 24 لكل مليون شخص ومعدل التعافي أكثر من 60 بالمئة.

وترجع الزيادة في الوفيات أمس الأربعاء لإضافة 444 حالة بأثر رجعي من جانب ولاية تاميل نادو بجنوب الهند.

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وقال مودي إنه حتى ظهور لقاح، تحتاج الهند إلى مكافحة فيروس كوفيد19- بقوة.

وقال مودي في مراسم افتراضية لإرساء حجر الأساس لمشروع إمداد مياه في شمال شرق الهند: "برنامج اليوم هو مثال على حقيقة أنه حتى في أزمة فيروس كورونا هذه، لم تتوقف البلاد".

وأضاف: "حتى يتوفر اللقاح، يجب أن نقاتل بقوة ضد الفيروس، ويجب تنفيذ أعمال التنمية بقوة كاملة".