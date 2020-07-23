مصر: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.



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وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في٢27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و 4480 حالة وفاة.