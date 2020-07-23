- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، اليوم الخميس، عن خروج 991 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 31066 حالة حتى اليوم.
وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 668 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في٢27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 90413 حالة من ضمنهم 31066 حالة تم شفاؤها، و 4480 حالة وفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر: تسجيل 668 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.