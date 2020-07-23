قتله وترك جثته للكلاب.. القبض على قاتل عجوز الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

لقى عجوز مصرعه متأثرا بإصابته بنزيف حاد على يد عاطل قام باستدراجه إلى منطقة نائية شرقي الإسكندرية، لسرقة متعلقاته الشخصية، قبل أن يتم العثور على جثمانه وقد تعرض لنهش الكلاب الضالة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مسن ملقاة بالطريق العام خلف كلية الزراعة بمنطقة سموحة دائرة القسم.

انتقل فريق من مباحث قسم شرطة سيدي جابر إلى موقع العثور على الجثة، وبفحصها تبين أن بها نهش حيوانات، وتآكل "الزارع الشمال والقدم اليمنى وأجزاء من الرأس وعدم وجود ملامح" بالكامل.

علي إثر ذلك جرى اتخاذ إجراءات البحث عن هوية صاحب الجثة، وتبين أنها لشخص يبلغ من العمر 60 عام، مقيم بمنطقة غبريال دائرة قسم شرطة الرمل، وبسؤال أسرته قرروا أن المجني عليه اعتاد الخروج من المنزل ولم يتهموا أحدا بقتله

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بتتبع الهاتف الخاص بالمجني عليه، تبين أنه جرى وضع خط آخر به في اليوم الثاني لتغيبه، وبالكشف عليه تبين أنه خاص بـ"عاطل" مقيم بعزبة البكاتوشي، بقسم شرطة المنتزة ثالث.

جرى ضبطه، وبمناقشته، قرر أنه قام بشراء الهاتف بمبلغ 80 جنيه من أحد الأشخاص، بالاستعلام عنه تبين أنه يدعى "ج د"، 49 عام، عاطل، ومسجل سرقات كبار السن، محبوس على ذمة قضية سرقة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه قام باستدراج المتهم إلى إحدى المناطق النائية بعد إيهامه بوجود شخص يوزع المواد الغذائية على الفقراء، ثم قاموا باستقلال "توك توك"، وبوصولهم إلى المكان دفعه على الأرض وسرق هاتفه المحمول وحافظة النقود وفر هاربا.

وكشفت تحقيقات نيابة سيدي جابر برئاسة المستشار سامي عبد العزيز، أن المجني عليه كان قد أجرى عملية في قدمه وأثناء التعدي عليه تعرض لنزيف حاد وتوفي متأثرا بإصابته لعدم قدرته على الخروج والوقوف على قدميه مرة أخرى باستخدام العكاز، إلى أن قامت الكلاب الضالة بنهش جثمانه.

قرر المستشار عمرو خالد، وكيل نيابة سيدي جابر، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن جثمان المجني عليه.