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سفير واشنطن باليمن يشدد على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض

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محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - أ ش أ

أكد السفير الأمريكي في اليمن، كريستوفر هنزل، موقف بلاده الداعم لجهود السلام في اليمن، مشددا على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض الذي وقع في نوفمبر الماضي بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال السفير الأمريكي - خلال لقائه، رئيس مجلس النواب اليمني، سلطان البركاني- إن بلاده ستعمل مع كل الشركاء الدوليين للإسهام في إيقاف الحرب ورفع معاناة الشعب اليمني والحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره، حسبما أفادت قناة "العربية الإخبارية" اليوم الخميس.

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وبحث هنزل مع البركاني، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الأممية والدولية المبذولة لتحريك مشاورات السلام حسب ما أعلنه موقع مجلس النواب اليمني.

كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى جهود الحكومة في تنفيذ اتفاق الرياض، مشيدا بالجهود التي تقوم بها واشنطن في دعم الشعب اليمني وشرعيته الدستورية.

وثمن المواقف الأمريكية "المناهضة للأطماع الإيرانية في المنطقة وتدخلاتها التخريبية في اليمن".

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