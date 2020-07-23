بوتين وترامب يبحثان برنامج إيران النووي واستقرار المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - أ ش أ

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، الوضع حول البرنامج النووي الإيراني وضرورة بذل جهود جماعية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وبحسب بيان للكراملين أذاعته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، فقد جرى - خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين - التطرق إلى الوضع حول البرنامج النووي الإيراني. وشدد الجانبان على ضرورة بذل جهود جماعية للحفاظ على الاستقرار الإقليمي ونظام عدم انتشار الأسلحة النووية.

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عقب محادثاته مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف في موسكو، الثلاثاء الماضي، أن بلاده تعتزم بذل قصارى جهدها للحفاظ على الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكانت إيران وقعت مع مجموعة (5 +1) اتفاقا عام 2015 يحد من تطوير برنامجها النووي، لكن الرئيس ترامب أعلن الانسحاب من الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الذي وقعته إيران مع القوى العالمية وقبلت فيه بوضع قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات، من المقرر أن ينتهي في أكتوبر موعد حظر للأسلحة فرضته الأمم المتحدة على طهران. ومن جانبها تعلن الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق عام 2018، عن رغبتها بتمديد الحظر.