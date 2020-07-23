مقاتلة إسرائيلية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق الأجواء السورية

اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الخميس، طائرة ركاب إيرانية متوجهة إلى بيروت فوق الأجواء السورية. وأدت عملية الاعتراض إلى إصابة عدد من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ. من ركاب طائرة خطوط "ماهان" الإيرانية بجروح جراء الانخفاض والارتفاع المفاجئ. ووفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن Advertisements السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا. السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا. تجدر الإشارة إلى أنه قد تم إجلاء جميع ركاب الطائرة الإيرانية بعد هبوطها بمطار بيروت. ووفقا لمعلومات وبيانات الطائرة، فإن السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا للرحلة. السجل يظهر مسارا صحيحا وطبيعيا للرحلة.

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