الصحة الموريتانية تسجل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية انها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 40 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 438 فحصا.

وقال سيدي ولد الزحاف مدير عام الصحة العمية في تصريح بثته الاذاعة الموريتانية مساء اليوم الخميس انه تم تعافي 109

أشخاص ليصبح إجمالي حالات الشفاء قد ارتفع إلى 4086 شخصا في حين بلغ اجمالي الوفيات 156 شخصا.

وأضاف أن 1825 مصابا يواصلون علاجهم في المشافي حتى الآن.