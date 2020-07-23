انتخاب باكستان لرئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة

أعلنت باكستان عن انتخاب سفيرها الدائم لدى الأمم المتحدة "منير أكرم" بالإجماع اليوم الخميس، كرئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وذلك للفترة 2020-2021. المتحدة وذلك للفترة 2020-2021. وتُعد هذه هي المرة الثانية التي سيترأس فيها الباكستاني منير أكرم المجلسَ الدولي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2005، وذلك حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم. المجلسَ الدولي التابع للأمم المتحدة منذ عام 2005، وذلك حسبما ذكرت قناة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية اليوم. يُشار إلى أن باكستان تم انتخابها لهذا المنصب 6 مرات حتى الآن.

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