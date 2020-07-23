طيران الإمارات تغطي تكاليف كورونا والحجر للمسافرين

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، يوم الخميس، إنه وبتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، أطلقت طيران الإمارات مبادرة لتعزيز الثقة بالسفر الدولي.

وأفادت الوكالة الرسمية بأن المبادرة الأولى من نوعها على مستوى العالم، تتضمن تغطية مجانية لمسافريها تشمل تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" عند سفرهم على رحلات الناقلة من وإلى الإمارات وحول العالم.

وتتيح المبادرة لعملاء طيران الإمارات السفر هذا الصيف بثقة تامة، مع إمكانية المطالبة باسترداد نفقاتهم الطبية حتى

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150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي بمبلغ 100 يورو يوميا لمدة 14 يوما، في حال تم تشخيصهم بـ "كوفيد-19" أثناء سفرهم بعيدًا عن بلدانهم.

وأعلنت طيران الإمارات أنها ستبدأ توفير التغطية للمسافرين فورا من لحظة هذا الإعلان، مشيرة إلى أنه على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ"كوفيد-19" أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

وأكدت أن العملاء لا يحتاجون إلى التسجيل أو ملء

أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام هذه التغطية.

هذا وستقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ"كوفيد-19" مجانا لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على الفور لجميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020)، وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوما بدءًا من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات.