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إلينوي الأمريكية تعلن تسجيل أكبر نسبة إصابة يومية بكورونا منذ 25 مايو

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أعلنت وزارة الصحة في ولاية إلينوي الأمريكية تسجيل أعلى نسبة إصابة يومية بفيروس المستجد (كوفيد-19) بين الأفراد منذ الخامس والعشرين من شهر

مايو الماضي.


وأوضحت سلطات الولاية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أنه تم

تسجيل 1624 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي في الولاية إلى 166 ألفاً و925 شخصا.


وأضافت سلطات إلينوي أن 20 حالة وفاة جديدة جرى تسجيلها، ليبلغ الإجمالي 7367 شخصا.

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