المغرب: 302 إصابة جديدة بكورونا و 236 حالة شفاء خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 302 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 18264 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة الغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، بلغ 1067226 حالة منذ بداية انتشار فىالمغرب.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 7 حالات وفيات، 5 بمدينة طنجة و2 بالدار البيضاء، ليصل عدد الوفيات إلى 292 حالة.
كما تم تسجيل 236 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 15872 حالة.
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