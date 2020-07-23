اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين لنقاش “نووي إيران”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 23 يوليو 2020 10:18 مساءً - مشاركة

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وبحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قضايا الاستقرار الاستراتيجي وبرنامج إيران النووي.

وتناولت المباحثات بين بوتين وترامب عبر الهاتف أيضا سبل السيطرة على الأسلحة، بحسب وسائل إعلام روسية.

ووفقاً لبيان الكرملين فإن الرئيسين عبرا عن رغبتهما في تطوير التبادل التجاري والاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.

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ووصف المتحدّث باسم الكرملين المحادثات “بالبنّاءة وذات معنى”.

وعكرت شبهة تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 وتحقيقات روبرت مولر في هذا الصدد، على مدار العامين الماضيين، بوادر التفاهم المتصاعد بين ترامب وبوتين.

وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، تركزت مباحثات الرئيسين الأمريكي والروسي على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإمكانية الحد من التسلح.

وهذا أول اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين منذ الأول من حزيران/يونيو الماضي، ويأتي بعد التفجيرات في مفاعل نطنز النووي في إيران، مطلع الشهر الجاري.