“فورين بوليسي” تكشف خطة خامنئي للسيطرة على إيران بعد وفاته

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ويشير التقرير في سن الحادية والثمانين، يدرك المرشد الأعلى لإيران، علي خامنئي، أنه لن يبقى قائدا إلى الأبد، لذلك يسارع الزمن لملأ المناصب في الرئاسة والحكومة والبرلمان بشباب متشددين يعتقد أنهم سيحمون إرثه للسنوات القادمة.

ويطرح البيان استراتيجيته للحكم عبر التمهيد لمؤيديه من الشباب لتولي المناصب الحساسة في البلاد.

وفي الحكومة، يتجلى مشروع خامنئي في ملء المكاتب السياسية غير المنتخبة بشباب أكثر تشددا.

ومنذ عام 2019، استبدل خامنئي العديد من النخب العسكرية في القوات المسلحة والجيش والحرس الثوري لضخ دماء جديدة موالية له في عروق النظام.

واستبدل حتى ممثليه القدامى في هيكلية الدولة والحكومات المحلية والجامعات بجيل شاب أكثر تشددا.

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وستكون الانتخابات الرئاسية لعام 2021 هي الجزء الأخير من “المرحلة الثانية من الثورة” لخامنئي، بغض النظر عما إذا كان الشعب الإيراني يشاطره رؤيته، فهو يضيق الخناق على المرشحين لكي يفسح الطريق أمام من يفضله هو.

ويوضح تقرير المجلة أن مهمة خامنئي في تطهير النظام ممن هم غير مرغوب فيهم أصبحت أسهل من ذي قبل، بعدما فقد الإصلاحيون الكثير من مصداقيتهم بين الإيرانيين بسبب سوء الإدارة، وعدم الكفاءة، والفساد.

وعبر خامنئي بوضوح، في خطته عن التطلعات الشمولية للنظام، كما أن القيادة التي يضعها تضمن أن “إرثه” سوف يتخطى عمره، وفق التقرير.

وفي مخطط خامنئي، لم يعد هناك مجال لفوز أشخاص مثل الإصلاحي محمد خاتمي، أو براغماتي وسطي مثل الرئيس الحالي روحاني.

ويقول تقرير المجلة إن ذلك قد يكون خطيرا، إذ يهندس خامنئي سيطرته المطلقة التي قد تدوم حتى بعد وفاته.