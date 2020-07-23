قضى يوماً بكامله وهو يكذب..واشنطن ترد على تهديدات خامنئي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، إن خامنئي :”يسعى بشكل يائس إلى صرف الانتباه عن الأزمة الاقتصادية المتصاعدة في الداخل الإيراني”.

وأضافت أورتاغوس في تصريحات لقناة الحرة ” إنه يسعى أيضا إلى صرف الانتباه عن دور نظامه في انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة مثل قتل العديد من المتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العراق على يد ميليشياته.”

وأوضحت أورتاغوس “لذلك قضى يوماً بكامله وهو يغرد بغضب ويكذب حول دور التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار في العراق”.

Advertisements

وأضافت “ليس من المستغرب أنه وجه تهديداً للولايات المتحدة أيضاً”. وختمت “ربما يجب على شركة تويتر أن تعتبر ذلك انتهاكاً لأحكامها وشروطها”.

وخلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم الثلاثاء، هدد خامنئي بالرد على مقتل سليماني، وشدد على أن إيران لن تنسى هذه القضية، وسترد بالتأكيد بتوجيه ضربة للأميركيين.

وكان خامنئي يتحدث عن الوجود الأميركي في العراق، وخاطب الكاظمي، بالقول: “لقد قتلوا ضيفك في منزلك واعترفوا صراحةً بالجريمة وهذه ليست قضية هينة”.

وقتل سليماني رفقة القيادي في الميليشيات العراقية، أبو مهدي المهندس في يناير الماضي في قصف صاروخي أميركي لطائرة بدون طيار، استهدف موكبهما قرب مطار بغداد.