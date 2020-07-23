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وطالب مؤسسة كهرباء لبنان ب”تأمين الكهرباء للقاع، إسوة بغير مناطق، وألا يتم قطع التيار مرات عدة في الساعة خلال أوقات التغذية القليلة”، لافتا إلى أن “استمرار الحال على ما هي عليه هو كارثة كبرى وخطيرة ستطال أكبر سهل زراعي في لبنان وسيؤثر على صحة الناس الذين يأكلون مواد فاسدة بسبب انقطاع الكهرباء وضعف الفولتاج وتعطيل البرادات والقطع الكهربائية”.
وقال: “إن مسؤوليتنا تفرض علينا رفع الصوت والتصعيد لمطالبتكم بتأمين مادة المازوت والكهرباء للقاع واهلها، وإلا سنحملكم المسؤولية الكاملة عن الأضرار التي نتجت وستنتج في مزروعات وصحة الناس وعطشها وأدويتها وكلفة صهاريج المياه وتصليح الأعطال الكهربائية”.
أضاف: “آمنا ونؤمن بمركزية الكهرباء والمياه، ولكن ليس على حسابنا، فالكهرباء والمياه حق لنا، مثلنا مثل بقية المناطق، وكذلك مادة المازوت التي تحتكر وتخزن للبيع في السوق السوداء، وعدا ذلك كلام فارغ وغير مسؤول. إن الوضع مأسوي وخطير، لا يحتمل ولا يطاق، فمساواة المناطق عدل ومن صفات المسؤول المسؤول والدولة الدولة”.
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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية القاع ناشد وزارة الطاقة تأمين مادة المازوت للبلدة بالسعر الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.