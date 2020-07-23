كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر هاتفياً.. ترامب وبوتين يبحثان الحد من التسلح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح البيت الأبيض في بيان له اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي ، دونالد ترامب، أوضح خلال اتصال هاتفي مع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي، في نقاش دار حول القضايا الثنائية والعالمية المهمة، أنه يآمل بتفادي قيام سباق تسليح بين كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وأضاف أن "الرئيس ترامب أكد أمله في تفادي نشوب سباق تسلح مكلف ثلاثي الأطراف بين الصين وروسيا والولايات المتحدة"، معربا عن تطلعه إلى إحراز تقدم في المفاوضات المرتقبة حول السيطرة على الأسلحة في فيينا".

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وأفاد بيان البيت الأبيض بأن الرئيسين ناقشا كذلك "الجهود المبذولة للقضاء على جائحة فيروس كورونا والاستمرار في إعادة فتح الاقتصادات العالمية".

وسبق أن أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي أجريا الخميس محادثات هاتفية "بناءة وجوهرية" حول قضايا الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة.