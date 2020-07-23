كورونا تنفجر في الشمال.. جهة طنجة تسجل 110 إصابة في 24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 302 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و236 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 18 ألفا و264 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، أي بمعدل إصابة تراكمي يقدر بـ 3.50 لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 15 ألفا و872 حالة، بنسبة تعاف تناهز 9.86 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 292 حالة بمعدل إماتة بلغ 6.1 في المائة.

وأضاف لمرابط أن عدد الوفيات المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بسبب المرض هو الأكبر منذ 13 أبريل 2020، موزعة على 5 بمدينة طنجة و2 بمدينة الدار البيضاء.

وفيما يخص التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة عبر جهات المملكة، أفاد المسؤول بتسجيل 119 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة (من بينها 110 حالات بمدينة طنجة، و6 حالات بالعرائش، وحالتان بالفحص أنجرة، وحالة واحدة بالمضيق الفنيدق)، و83 حالة بجهة الدار البيضاء سطات (من بينها 80 حالة بالدار البيضاء، وحالتان بالمحمدية، وحالة واحدة ببنسليمان)، و44 حالة بجهة مراكش آسفي (40 بمراكش وثلاث بالحوز وحالة واحدة بآسفي)، و32 حالة بجهة فاس-مكناس (24 بفاس و6 بمكناس، وحالة واحدة بكل من صفرو وتاونات).

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كما تم تسجيل 9 حالات بجهة الداخلة واد الذهب كلها بمدينة الداخلة، و6 حالات بجهة الرباط سلا القنيطرة (3 بالرباط و3 بتمارة)، و4 حالات بالجهة الشرقية (4 بمدينة وجدة) و3 بجهة كلميم-واد النون (حالتان بطانطان وحالة واحدة بكلميم)، وحالتين بجهة درعة-تافيلالت (واحدة بميدلت وواحدة بورزازات)، فيما لم تسجل أية حالة بكل من بني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء.

وأوضح لمرابط أن 267 من مجموع الإصابات سجلت في إطار منظومة تدبير المخالطين والبؤر التي شملت لحدود الساعة 99 ألفا و675 مخالطا، وما يزال 12 ألفا و955 مخالطا قيد التتبع الصحي. وتم استبعاد 19 ألفا و355 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليون و67 ألفا و226 حالة.

أما الحالات النشطة الموجودة حاليا بمستشفيات المملكة المكلفة بعلاج حالات كوفيد-19 فيبلغ 2100 حالة نشطة أي بمعدل 8ر5 لكل 100 ألف نسمة فهي موزعة كالتالي: 703 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و468 حالة نشطة بجهة فاس مكناس، و451 بالدار البيضاء سطات، و185 بمراكش-آسفي، و75 حالة بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة والجهة الشرقية، و57 حالة بالعيون الساقية الحمراء، و35 بالداخلة واد الذهب، 17 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و15 حالة بكلميم واد النون، و14 حالة بدرعة تافيلالت، و5 حالات نشطة بسوس ماسة، وأشار إلى أن الحالات الخطيرة والحرجة بلغ عددها اليوم 40 حالة، من بينها 8 تحت التنفس الاصطناعي، وهي موجودة بكل من جهة مراكش آسفي (14 حالة من بينها حالة تحت التنفس الاصطناعي)، وجهة الدار البيضاء سطات (10 حالات من بينها 2 تحت التنفس الاصطناعي)، وجهة طنجة تطوان الحسيمة (11 حالة من بينها 5 تحت التنفس الاصطناعي)، و3 حالات بفاس مكناس، وحالتان بالرباط سلا القنيطرة.