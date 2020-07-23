بعد ترشحه للانتخابات وتغريداته الغريبة.. زوجة كاني ويست كيم كاردشيان تؤكد اضطرابه العقلي

قالت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، إن زوجها، مغني الراب، كانييه وست، الذي رشح نفسه لانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية، يعاني اضطرابا ثنائي القطب، “جعله يصرح بشكل غريب في مواضيع من السياسة إلى الزواج”.

ونشرت كارداشيان نداء للتعاطف مع زوجها، عبر حسابها على موقع “أنستغرام”، قالت فيه “كما يعلم الكثيرون منكم، فإن كانييه مصاب باضطراب ثنائي القطب” معتبرة إياه “شخصا رائعا، لكنه معقد”.

وأثار مغني الراب الأمريكي، كاني، الجدل، أخيرا، بعد أن أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، ثم في التجمع الانتخابي، الذي عقده، وبعد ذلك نشر، وحذف تغريدات يهاجم فيها زوجته، كيم كارداشيان، ووالدتها، من بينها تغريدة اعترف فيها بنيته الطلاق سابقا.

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ونشر كاني ويست، صباح أمس الأربعاء، تغريدة على “تويتر”، قال فيها: “أحاول الحصول على الطلاق، منذ التقت كيم مع ميك في وورلدولف من أجل إصلاح السجون”، لكنه حذف التغريدة بعد دقائق.

وأوضح كاني ويست، في تغريدة سابقة، أن زوجته حضرت إلى مقر إقامته في موقع التجمع الانتخابي، برفقة طبيبين اثنين، في محاولة لحثه على الدخول إلى مصحة نفسية.

وسبق أن مر كاني ويست من أزمة مشابهة مع اضطراب أحادي القطب، في السنوات الماضية.