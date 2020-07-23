بوجدور.. شرطي يشهر سلاحه لتوقيف عشريني هدد المواطنين في الشارع العام

اضطر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، زوال اليوم الخميس، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، كان في حالة اندفاع قوية ووضعية نفسية غير طبيعية، وعرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير بواسطة السلاح الأبيض.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيه، الذي تظهر عليه علامات المرض النفسي، كان يحمل سكينا ويهدد بواسطته المواطنين في الشارع العام بمدينة بوجدور، وهو ما استدعى تدخل دورية للشرطة لتوقيفه إلا أنه أبدى مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مقدم الشرطة إلى إشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مك ن من دفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وضبط المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض.

وقد تم، حسب المصدر ذاته، فتح بحث تمهيدي في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الوضع العقلي والنفسي للمشتبه فيه، وتحديد ملابسات وخلفيات هذه القضية.