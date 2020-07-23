المغرب يسجل 7 وفيات بكورونا في 24 ساعة الأخيرة وحصيلة الإصابات تقفز إلى 18264 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 302 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 18264 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 236 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 15872 بنسبة 87 في المائة.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 292 حالة في الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.