إبراهيموفيتش يضع شرطا للبقاء مع ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وضع شرطا مقابل البقاء بصفوف فريق آيه سي ميلان الإيطالي وتمديد عقده حتى نهاية الموسم القادم.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن إبراهيموفيتش كان سيرحل عن ميلان في حالة تعاقد النادي مع المدرب الألماني رالف راجنيك.

وأشار إلى أن نسبة بقاء السلطان حاليًا مرتفعة، بعد إعلان تجديد عقد المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي حتى صيف 2022.

وأوضح أن النجم السويدي يشترط الحصول على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو، للاستمرار مع ميلان في الموسم المقبل.

يذكر أن إبراهيموفيتش شارك مع ميلان هذا الموسم في 17 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة.