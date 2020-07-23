التلفزيون الإيراني: طائرة إسرائيليّة تهدد طائرة مدنية إيرانية في سورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرّضت طائرة ركّاب إيرانيّة لمضايقة إسرائيليّة فوق سورية، بحسب ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الخميس.
وكانت الطائرة في طريقها من دمشق إلى بيروت، ويبدو أن المضايقة جرت عصرًا لأنّ أشرطة الفيديو الواردة منها تظهر ضوء الشمس من النوافذ.
ووفقًا للتلفزيون الرسمي فإن طائرة حربية إسرائيليّة هدّدت طائرة تابعة لشركة "ماهان" في المجال الجوري السوري، وأشار التلفزيون إلى أن الطائرة الإسرائيليّة مرّت "بشكل تهديدي" قرب الطائرة الإيرانيّة.
وهبطت الطائرة في بيروت، وأجلى عدد من المصابين منها إلى المشافي، بحسب وسائل إعلام لبنانيّة.
وفي العام 2014، اتهم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة، داني دانون، شركة "ماهان" التي تتبع لها الطائرة بنقل سلاح إلى "حزب الله" اللبناني.
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