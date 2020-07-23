ماذا قال صلاح عن مستقبله مع ليفربول؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطرق نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إلى علاقته بكولومبيا ومدرب فريقه، الألماني يورغن كلوب، بالإضافة إلى الحديث عن مستقبله مع "الريدز".

وذكر صلاح أثناء لقاء أجراه بالفيديو مع شبكة Antena 2 الكولومبية "علاقتي بكولومبيا؟ وكيل أعمالي كولومبي، والمحامي الخاص بي كولومبي، كما أنني أعرف الكثير عن البلد والثقافة. لقد زرت كولومبيا مرة واحدة، والشعب هناك ودود للغاية".

وأضاف "ذكرى لي في كأس العالم بكولومبيا؟ أتذكر الفاكهة الرائعة هناك، كما أن البلد جميلة وقمنا بجولة جيدة. لقد استمتعنا كثيرًا، ورغم أنني زرت كولومبيا مرة واحدة فقط، لكن قضيت وقتًا رائعًا هناك".

وتابع "علينا تنظيم مباراة ودية هناك بين كولومبيا ومصر. المنتخب الكولومبي جيد، لا أريد قول أسماء حتى لا أنسى آخرين".

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وواصل "فالكاو؟ إنه لاعب يسجل الأهداف في كل مكان، وقدم أداءً جيدًا مع المنتخب الكولومبي. لم أقابله، لكن الجميع يخبرني بأنه لطيف وشخص رائع".

ونوه "سر يورغن كلوب؟ أعتقد أن في كرة القدم لا توجد أسرار، كل شيء له علاقة بالعمل الجاد والحصول على عقلية الفوز".

وواصل "أول شيء فعله كلوب عندما وصل هنا، هو تغيير عقلية الفوز لدى اللاعبين، وعندما أخبرني عن الخطة التي لديه، بدا لي أن هذا الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، بالإضافة لتميزه في اختيار اللاعبين الجدد".

وأتم "مستقبلي في ليفربول؟ أريد الاستمتاع بهذه اللحظة، لا أحد يعرف كيف سيكون المستقبل وما سيحدث لاحقًا. أريد الآن الاستمتاع بحصد لقب البريمييرليغ".