الأمم المتحدة تدعو لـ"تقديم طوق نجاة ماليّ" للسكان الأفقر بالعالم بظلّ كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوصى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير، بمنح دخل أساسي مؤقت لحوالى ثلاثة مليار شخص من الأكثر فقرا في العالم، للمساعدة في إبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدًا أن هناك "حاجة مُلحّة" لإجراءات من أجل حمايتهم، كونهم الأكثر عُرضة للخطر.

وذكر تقرير الهيئة الأممية الذي صدر أمس الأربعاء، أنه من شأن تمويلٍ بقيمة 199 مليار دولار، أن يوفّر دخلا أساسيا مؤقتا لـ2,7 مليار شخص، ويغطي لهم تكاليف "الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والتعليم"، مع ارتفاع عدد الإصابات في الدول النامية.

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، إن "الأوقات غير المسبوقة تستدعي إجراءات اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وأضاف أنه "لا يمكن لخطط الإنقاذ والتعافي أن تركّز على الأسواق والأعمال التجارية الكبيرة فحسب. بإمكان دخل أساسي مؤقت أن يمكّن الحكومات تقديم طوق نجاة مالي للناس الذين يعيشون في ظل تدابير الإغلاق".

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وحذّرت توقعات الأمم المتحدة من أن الفيروس قد يودي بـ1,67 مليون شخص في 30 دولة منخفضة الدخل.

وخلّف وباء (كوفيد-19)، تداعيات مدمرة في الدول النامية حيث يعمل الملايين بشكل غير رسمي مع قدرة محدودة على الوصول إلى برامج الرعاية الحكومية أو غيرها من أشكال الدعم.

وخلّفت الأزمة عشرات ملايين العاطلين عن العمل حول العالم وشلّت التجارة العالمية، ما دفع الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة مساعدات غير مسبوقة بقيمة 750 مليار يورو (858 مليار دولار) للدول الأعضاء الأكثر تضررا جرّاء الوباء في وقت سابق هذا الأسبوع.