اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين لنقاش البرنامج النووي الإيراني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أجرى الرئيسان الأميركي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، اتصالا هاتفيًا لنقاش "البرنامج النووي الإيراني"، بحسب ما جاء في بيان عن الكرملين.

وهذا أول اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين منذ الأول من حزيران/يونيو الماضي، ويأتي بعد التفجيرات في مفاعل نطنز النووي في إيران، مطلع الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الكرملين أن الرئيسين اتفقا على استمرار التواصل "على مختلف المستويات"، بينما وصفت المتحدّث باسم الكرملين المحادثات "بالبنّاءة وذات معنى".

أجرى الرئيسان الأميركي، دونالد ترامب، والروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، اتصالا هاتفيًا لنقاش "البرنامج النووي الإيراني"، بحسب ما جاء في بيان عن الكرملين.

وهذا أول اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين منذ الأول من حزيران/يونيو الماضي، ويأتي بعد التفجيرات في مفاعل نطنز النووي في إيران، مطلع الشهر الجاري.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن الكرملين أن الرئيسين اتفقا على استمرار التواصل "على مختلف المستويات"، بينما وصفت المتحدّث باسم الكرملين المحادثات "بالبنّاءة وذات معنى".

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ووقعت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة انفجارات وهجمات غامضة في إيران، بدأت بهجوم سيبراني على ميناء بندر عبّاس عطّل العمل فيه لأيام في التاسع من أيار/مايو؛ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركيّة أن إسرائيل تقف وراءه.

لاحقًا، اشتدّت التفجيرات الغامضة في محطات للطاقة، ففي السادس والعشرين من حزيران/يونيو اندلع حريق في محطة للطاقة بمدينة شيراز، ووقع انفجار في موقع لإنتاج وقود للصواريخ البالستيّة في موقع خوجير ببارشين قرب طهران.

وفي الثلاثين من حزيران/يونيو وقع انفجار في محطة للطاقة داخل مشفى بطهران أسفر عن سقوط 19 قتيلا.

أما في الثاني من تموز/يوليو فوقع هجوم في منشأة نطنز النوويّة، وقال مسؤول استخباراتي شرق أوسطي، يرجّح أنه رئيس الموساد، يوسي كوهين، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة إن إسرائيل تقف وراءه عبر قنبلة ضخمة.

وفي الثالث من تموز اندلع حريق في شيراز، بينما وقع انفجار في محطّة للطاقة بالأهواز في اليوم الذي يليه، كما وقع انفجار آخر في قاعدة عسكرية بمدينة قدس في التاسع من تموز/يوليو.

وفي الخامس عشر من تموز، اندلعت النيران في 7 سفن في ميناء بوشهر.