رئيس وكالة الفضاء الفرنسية: العالم تأكد من حكمة قيادة الإمارات

الخميس 23 يوليه 2020

أكد جان إيف لو غال، رئيس المركز الفرنسي لعلوم الفضاء أن دولة الإمارات حولت المستحيل إلى ممكن بدخولها رسمياً نادي الدول الكبيرة في مجال عالم الفضاء، من خلال إرسالها مسبار الأمل بنجاح لإنجاز مهمة في كوكب المريخ.



وقال، في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات في باريس، إن العالم بأسره تابع الإنجاز الإماراتي العملاق، وصفق للمهمة الباهرة جداً.

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وتابع: "المجتمع الفضائي العالمي حين علم بنيّة الإمارات تسيير مهمة إلى كوكب المريخ، لم يأخذ الأمر على محمل الجد، ولم يقدر قوة وبعد نظر شركائنا الإماراتيين، لكنه اليوم وهو يتابع المسبار الإماراتي وهو ينطلق بنجاح ويشق طريقه بثبات لإنجاز المهمة المرسومة له، تأكد له بالدليل حكمة وبعد نظر قادة دولة الإمارات الذين رسموا لبلادهم طريقاً واضحة نحو مصاف الدول الكبيرة، ونحن كمجتمع فضائي عالمي نسعد جداً بانضمام دولة الإمارات إلينا، هذا العام عززنا صفوفنا بالمسبار الإماراتي الذي انطلق من اليابان".

وعبّر المسؤول الفضائي الفرنسي عن فخر فرنسا عموماً والمركز الفرنسي لعلوم الفضاء الذي يرأسه، بمستوى الشراكة بين البلدين في مجال علوم وتقنيات الفضاء كما في باقي المجالات، مؤكداً أن "علاقتنا بدولة الإمارات العربية المتحدة تاريخية، وقد انطلقت فعلياً قبل تأسيس وكالة الفضاء الإماراتية، لقد عملنا معاً وأطلقنا أول قمر صناعي إماراتي عبر الصاروخ آريان عام 2011".