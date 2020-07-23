شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة إخلاء طبية تنقل 18 مريضاً من أبناء سقطرى للعلاج في السعودية والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 نقلت طائرة إخلاء طبية سعودية، اليوم، 18 مريضاً من أبناء محافظة أرخبيل سقطرى الى المملكة العربية السعودية للعلاج.

ويأتي نقل المرضى ضمن جهود المملكة في التخفيف عن الشعب اليمني في محافظة أرخبيل سقطرى وخاصة المرضى الذين يتعذر علاجهم في الأرخبيل.

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