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أمير الكويت يصل أمريكا لاستكمال العلاج

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 23 يوليه 2020

قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

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وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية تكللت بالتوفيق والنجاح.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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