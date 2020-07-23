شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يصل أمريكا لاستكمال العلاج والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 قالت وكالة الأنباء الكويتية إن الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة اليوم الخميس لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة. Advertisements وكان أمير الكويت قد أجرى عملية جراحية تكللت بالتوفيق والنجاح.

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