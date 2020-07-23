شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة شباب الصحفيين المصريين تكشف فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة وكوارث الإخوان الإرهابية والان مع التفاصيل

الخميس 23 يوليه 2020 كشفت جبهة شباب الصحفيين المصريين عن فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة فضائح وكوارث جماعة الإخوان الإرهابية التي تسعى في الأرض خراباً ودمارا، حيث تم ضبط الاخواني المصري رجب عبدالرحمن والسابق ضبطه في القضيه ٧٦٣ / ٢٠١٥ جنح قسم شرطة بدر انضمام للجماعه الارهابيه لمحاولته التعدي جنسيا على طفل يعمل بمحل أدوات كهربائيه مملوك للإخواني المذكور.

Advertisements وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الخميس: أنة تم ضبط هاتف محمول بحوزته يحتوي على فيديو للمتهم حال قيامه بالتعدي جنسيا على طفل اخر. وتحرر عن الواقعتين المحاضر ارقام ١٩٥٣، و١٩٣٥ / ٢٠٢٠ اداري قسم شرطة الشروق بمصر.

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