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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تنجح في إجلاء 73 من رعاياها العالقين في قطر والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
نجحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في إجلاء 73 من رعاياها العالقين في قطر، بسبب تداعيات جائحة كورونا، من خلال التعاون المباشر مع الكويت.
وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، الخميس، أن الإمارات تولّي الأولوية القصوى إلى لمّ شمل أفراد العائلات الإماراتية الذين تباعدوا نتيجة تعليق بعض الرحلات الجوية والإغلاق الجزئي لمطارات بعض الدول بسبب التداعيات الناجمة عن جائحة كوفيد-"19.
وأضاف البيان: "تستمر الإمارات باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان عودة رعاياها إلى عائلاتهم في الدولة، حيث قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعملية إجلاء جوية لمواطني الإمارات ومرافقيهم من دولة قطر عبر دولة الكويت وصولا إلى دولة الإمارات".
وبلغ عددهم 41 مواطناً إماراتياً و32 مرافقاً، وشملت عملية الإجلاء الحالات الإنسانية والكبار في السن والحوامل وذوي الأمراض المزمنة.
وثمن خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، على تعاون دولة الكويت وجهودها المقدرة في إتمام عملية الإجلاء لمواطني الإمارات على متن الخطوط الجوية الكويتية.
وشدد على حرص ومتابعة قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه، وذلك لضمان سلامة مواطني دولة الإمارات وصحتهم.
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