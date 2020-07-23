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شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقي يؤكد على ضرورة اعتماد الحل السياسي في ليبيا والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، ضرورة اعتماد الحل السياسي واحترام إرادة الأشقاء في ليبيا وضمان الاستقرار والسلام لهم.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السفير المصري لدى بغداد علاء موسى؛ بحسب وكالة الأنباء العراقية، حيث أكد موقف العراق الثابت تجاه مساندة دول الجوار في جميع القضايا المصيرية.
وفيما يتعلق بأزمة سد النهضة الإثيوبي، قال برهم صالح: "نؤكد دعمنا لمصر في مساعيها للمحافظة على أمنها المائي بشأن قضية سد النهضة وبما يحفظ مصالحها".
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال الخميس، إن بلاده تواجه تحديات لم تشهدها من قبل، متعهدا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها.
وتواجه مصر تحديات غير مسبوقة على الصعيدين الداخلي والخارجي في مقدمتها فيروس كورونا المستجد والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة الذي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنه حتى الآن وسط مخاوف القاهرة من تأثير ذلك على حصتها من مياه النيل، إضافة إلى التطورات في الجارة الغربية ليبيا بسبب التدخلات التركية وسط مطالبات بتدخل عسكري مصري لكبحه
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