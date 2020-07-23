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شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مصنع لحوم في أورغواي بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل
الخميس 23 يوليه 2020
أغلقت حكومة أورغواي مصنعاً لتعبئة اللحوم بعد 24 ساعة من ثبوت إيجابية فحص أحد العمال بالمصنع بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما صرح وزير الصحة دانييل ساليناس للصحفيين في مونتفيديو اليوم.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن العامل، الذي أصيب في حفل عائلي، سبق إخضاعه للحجر الصحي منذ 18 يوليو الجاري، عندما تم تشخيص حالته بذلك الفيروس المميت.
وأضافت الوكالة أن السلطات تفتش حالياً المصنع، وتجري الفحوص لجميع العمال.
وقال مارتن كاردوزو، رئيس قسم اللحوم الرئيس بالمصنع، في رسالة صوتية، إنه تم إدخال 17 عاملاً كانوا على اتصال مع الشخص المصاب إلى الحجر الصحي، مشيراً إلى أنه قد يتم استئناف الإنتاج في المصنع في أقرب وقت غداً، إذا جاءت نتيجة الفحوص سلبية لهؤلاء العاملين.
يُذكر أن لحم البقر يأتي على رأس الصادرات في أورغواي، إذ بلغ إجماليه في العام الماضي 1.8 مليار دولار، وتستورد الصين ما قيمته أكثر من 60% من ذلك المبلغ، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة تسويق الصادرات في البلاد.
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