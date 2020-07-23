شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابات كورونا تقترب من 4 ملايين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى ثلاثة ملايين و952273 بزيادة 70106 حالات عن الإحصاء السابق في حين زاد عدد الوفيات 1078 ليصل الإجمالي إلى 142755 حالة.

وأعلنت المراكز الأمريكية عن إجمالي الإصابات والوفيات بمرض كوفيد-19، الذي يصيب الجهاز التنفسي ويسببه فيروس كورونا المستجد، حتى الساعة الرابعة عصر يوم 22 يوليو بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك مقارنة بتقريرها السابق.