شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تدرس عروضا لبيع طائرة رئاسية بـ120 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الخميس أن حكومة بلاده تلقت عرضين لشراء طائرة رئاسية قيمتها 120 مليون دولار بعد 19 شهرا من عرضها للبيع.

وقال لوبيز أوبرادور في مؤتمره الصحفي اليومي إن أحد العرضين ينطوي على الدفع نقدا، ويطرح العرض الآخر دفع نصف المبلغ نقدا وتقديم إمدادات طبية مقابل النصف الآخر.

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وأضاف الرئيس أن الحكومة "تبحث عن أفضل خيار".

وتم شراء الطائرة وهي من طراز "بوينج 787 دريملاينر" مقابل 219 مليون دولار من أجل إنريكي بينا نييتو (2018-2012) سلف لوبيز أوبرادور.

وعرض الرئيس اليساري المتقشف، الذي يسافر على متن رحلات تجارية، الطائرة للبيع وأرسلها إلى الولايات المتحدة، حيث لم يتم العثور على مشتر لها خلال أكثر من عام.